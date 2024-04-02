النائب أحمد عبدالجواد: أدعم الرئيس السيسي لقدرته على استعادة هيبة الدولة

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاقتناعه التام أنه زعيم وقائد قادر على استعادة هيبة الدولة المصرية من خلال تثبيت ودعم مؤسساتها، وهذا ما تحقق بالفعل.

وقال «عبدالجواد»، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تأهيل البنية التحتية المتهالكة على مر عصور بدون تطوير حقيقي لاستعادة القدرة على الإنتاج والمنافسة عالمياً وجذب الاستثمار الأجنبي الذي تعطل كثيرا في السابق بسبب عدم الجاهزية، وهو ما ظهر بوضوح مؤخرا في مشروع تطوير رأس الحكمة التي لم تكن لتحدث دون هذا التطوير والقدرات الواعدة للدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت مجموعة هامة من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التي كان من شأنها تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

تحقيق النمو الاقتصادي

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على تفوق القوات المسلحة المصرية عالمياً وإقليمياً وامتلاك أحدث الأسلحة، وهو ما كان ضروريا فى ظل الأخطار التي مرت وتمر بها المنطقة والعالم، معلنًا الدعم الكامل للرئيس السيسي لاستكمال مشوار بدأناه جميعا سويا، وهو ما ظهر بوضوح في نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية الماضية والتفوق الكبير للرئيس السيسي فى النتيجة، وهو ما عكس بوضوح وعي الشعب المصري وتفهمه لحجم التحديات التي تمر بها البلاد.

وأعلن «عبدالجواد» دعمه بشكل واضح للأجندة الكاملة للرئيس السيسي التي من أبرز ملامحها مواصلة الاهتمام بالملف الاقتصادي والتركيز عليه بشكل كبير لمواصلة تحقيق النمو اقتصادي والمنافسة عالميا كدولة جاذبة للاستثمارات، مع استمرار برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي التي أطلقها الرئيس السيسي في السنوات السابقة والتي كان لها كبير الأثر في الحفاظ على حياة كريمة المصريين.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وعبر نائب رئيس حزب مستقبل وطن عن فخره الشديد بالمواقف والأدوار السياسية المصرية في المشهد السياسي العالمي والإقليمي في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد استعادة مصر لمكانتها الدولية، وتطورت لدعم الأشقاء في مختلف المواقف، وعلى سبيل المثال ما شهدناه في موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتصديها لكل محاولات إبادة أو تهجير الفلسطينيين والحفاظ على سيادة الأراضي المصرية ومنع استخدامها في تصفية القضية الفلسطينية.

مكتسبات الحوار الوطني

كما أعرب عن إيمانه الشديد بضرورة بمواصلة البناء على مكتسبات الحوار الوطني الذي جاء بدعوة كريمة من الرئيس السيسي، وخلق حالة كبير من التوافق داخل أوساط السياسة المصري، واستطعنا من خلاله ككيانات وسياسيين إيجاد مساحات مشتركة من الثوابت الوطنية يمكن البناء عليها واستثمارها لصالح الوطن.