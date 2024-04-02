«الحوار الوطني» يدعو لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

نشر الحوار الوطني اليوم، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا يوضح من خلاله، أنّ الحوار تمكن من خلق الفارق في الحياة السياسية، وأنّ النقاشات التي تمت منذ إطلاق أول جلسة تمكنت من إنتاج حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

الحوار الوطني هو البداية

وأوضح الحوار الوطني في بيانه الذي نشره اليوم بالتزامن مع حفل حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أنّ خطوة تشكيل الحوار التي دعى إليها «السيسي» في إفطار الأسرة المصرية عام 2022، هي خطوة مهمة في طريق الإصلاح السياسي.

مشهد انتخابي مليء بالأفكار المختلفة

وجاء في نص منشور الحوار الوطني: «من هنا كانت البداية.. فعلى مائدة حوارٍ جادٍ وفعّال نتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية، ظهرت جلياً في مشهد انتخابي حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة، أثبت خلالها الشعب المصري في مشهد ديموقراطي مهيب، مدى وعيه وحبه لوطنه، واليوم، نستكمل هذه المسيرة تحت شعار الجمهورية الجديدة.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية 2024 - 2030».