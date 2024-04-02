رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«حماة الوطن»: مصر تواصل عمليات البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:21 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الشعب المصري اختار بإرادته الحرة خير من يقود سفينة الوطن، لمدة 6 سنوات، مقبلة إلى بر الأمان.

مصر تواصل عمليات البناء والتنمية 

وأضاف الحزب في بيان له: «نتطلع مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أن تواصل الدولة جهودها التنموية في كل القطاعات، وفي كل شبر من أرض الوطن، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم».

تحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة 

وتابع أنه مع الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، يتحقق الحلم الذي طالما خطط وسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام المسئولية، وهو الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تتجسد فيها جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اقرأ المزيد:

نائب للرئيس السيسي: «إحنا فداك.. ودعوات المصريين معاك»

قيادي بـ«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس السيسي اليوم رسالة طمأنة للمصريين

حزب المصريين: مشهد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية يليق بالجمهورية الجديدة

السيسي: أعاهد المصريين على البقاء مخلصا في عملي وألا ترى عيني سوى مصالح الشعب

نص كلمة الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

عضو بـ«النواب»: الولاية الجديدة للرئيس السيسي تتوج 10 سنوات من الإنجازات

حنفي الجبالي للرئيس السيسي: نتمنى لك دوام التوفيق والسداد
بقلم أحمد الشرقاوي