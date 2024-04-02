«حماة الوطن»: مصر تواصل عمليات البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الشعب المصري اختار بإرادته الحرة خير من يقود سفينة الوطن، لمدة 6 سنوات، مقبلة إلى بر الأمان.

مصر تواصل عمليات البناء والتنمية

وأضاف الحزب في بيان له: «نتطلع مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أن تواصل الدولة جهودها التنموية في كل القطاعات، وفي كل شبر من أرض الوطن، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم».

تحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة

وتابع أنه مع الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، يتحقق الحلم الذي طالما خطط وسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام المسئولية، وهو الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تتجسد فيها جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.