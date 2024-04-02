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«الصحة» تصدر قرارا بمد استلام العمل شهر إضافيا للصيادلة دفعة 2021

كتب:

مريم الخطري
03:45 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
وزارة الصحة

وزارة الصحة

أصدرَت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لشؤن التكليف قرارًا بمد مدة استلام العمل الصيادلة المكلفين دفعة 2021 وفبراير دفعة 2022 للخميس الموافق 30 مايو 2024.

الصحة النفسية 

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه على الجهات المختصة تنفيذ ذلك القرار وتمثلت في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وهيئة الإسعاف المصرية وامانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.