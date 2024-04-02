«الصحة» تصدر قرارا بمد استلام العمل شهر إضافيا للصيادلة دفعة 2021
كتب:
مريم الخطري
03:45 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
وزارة الصحة
أصدرَت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لشؤن التكليف قرارًا بمد مدة استلام العمل الصيادلة المكلفين دفعة 2021 وفبراير دفعة 2022 للخميس الموافق 30 مايو 2024.
الصحة النفسية
وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه على الجهات المختصة تنفيذ ذلك القرار وتمثلت في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وهيئة الإسعاف المصرية وامانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي.