المستندات المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف المصرية.. التقديم يستمر شهرا

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية لإدارة الأقاليم والخدمات الطبية والسلامة والصحة المهنية والإدارة الاستراتيجية، بواقع 9 وظائف يمكن التقديم لها حتى 7\6\2023.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف هيئة الإسعاف المصرية، من حيث التخصصات المطلوبة والمستندات الواجب توافرها، وكيفية التقدم للوظيفة.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف هيئة الإسعاف

1- مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.

2- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.

3- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.

4- مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد.

5- مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.

6- مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.

7- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

8- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

9- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

المستندات المطلوبة لشغل وظيفة هيئة الإسعاف

وجاءت المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على النحو التالي، حسبما أعلنته هيئة الإسعاف المصرية عبر بوابة الوظائف الحكومية:

- بيان الحالة الوظيفية معتمد من الجهة التابع لها المتقدم موضحًا به الآتي:

المؤهلات العلمية

الخبرة النوعية والزمنية

الوظائف الاشرافية السابق شغلها

تقرير الكفاية

الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها

الجزاءات والعلاوات التشجيعية

خطابات الشكر والتقدير إن وجدت

بيان عن أبرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف.

- أصل + 6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة.

- أن يكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيكية.

- عدد 8 صور 4×6 حديثة.

كيفية التقدم لوظائف هيئة الإسعاف المصرية

تقدم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الاسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.