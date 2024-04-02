هيئة الرعاية الصحية تعلن حاجتها للتعاقد مع أطباء.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي عن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر من الأطباء للعمل بمنشآت الهيئة بمحافظات «الإسماعيلية - الأقصر- أسوان - بورسعيد - السويس - جنوب سيناء» عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد.

شروط الوظائف الطبية

ورحبت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأطباء من مختلف التخصصات الجراحية وغير الجراحية وخاصة التخصصات النادرة وعالية الندرة والتخصصات الطبية المختلفة، على أن تكون شروط التعاقد مع الأطباء على النحو التالي:

المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة.

الامتيازات الاكلنيكية للأطباء بالتخصصات المختلفة كما هو معتمد باللوائح والقوانين المعمول بها في الهيئة.

اختيار الأطباء طبقا للاحتياج الفعلي والكفاءة الفنية والمؤهلات العلمية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

الأوراق المطلوبة

في حالة التقديم للندب يجب إرفاق بيان حالة ح حديث موضحا به الموقف من الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية.

لن يلتفت إلى أي طلب غير مستكمل للبيانات المطلوبة الرابط المخصص لذلك.