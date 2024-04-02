«الرعاية الصحية» يهنئ الرئيس السيسي بولايته الجديدة: أمنياتنا بالتوفيق والسداد

هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترته الرئاسية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة البلاد نحو مستقبل واعد.

وأضاف السبكي أنّ الفترة المقبلة ستشهد تطبيق استراتيجيات تعظم قدرات الدولة المصرية في القطاعات كافة، خاصة القطاع الصحي، لافتًا إلى الفكر الاستراتيجي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد الإصلاح الصحي في مصر، والذي ارتكز على إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، والتي ساهمت في رسم خريطة صحية للأمراض، وهو ما أسهم في تحسين المؤشرات الصحية، ومبادرة حياة كريمة التي ارتكز عملها على تطوير القرى والنجوع، خاصة تطوير المنشآت الصحية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل تلك المبادرات التي مهدت بدورها الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل مظلة التغطية الصحية الشاملة كافة المواطنين بحلول 2030

وأكد أنّ نظام التغطية الصحية الشاملة ومنظومة التأمين الصحي الشامل هي الأمل الحقيقي لكل المصريين للحصول على رعاية صحية متكاملة وبجودة عالية في الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنّ فلسفة الجمهورية الجديدة في قطاع الرعاية الصحية هي فلسفة شمولية لا تقتصر فقط على تطوير الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وإنما ترتكز بشكل رئيسي على تطوير وتحسين المحددات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، والتي ترمي في النهاية إلى تحسين المؤشرات الصحية وتضمن الاستدامة.

وأشار إلى سعي هيئة الرعاية الصحية جاهدة لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وشاملة لجميع المواطنين في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الصحة هي حق أساسي للجميع، وأننا نعمل بكل تفانٍ واجتهاد لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل فرد في المجتمع.

وأكد مواصلة العمل المشترك مع المعنيين بالرعاية الصحية وشركاء النجاح من القطاع الخاص والقطاع الأهلي من أجل تحقيق تقدم مستدام في قطاع الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة، منوهًا بأنّه منذ إطلاق نظام التغطية الصحية الشاملة، حققنا تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة، فضلا عن توسيع شبكة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة في المناطق الحضرية والريفية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن رقمنة الخدمات وتقديم تجهيزات طبية حديثة وتقنيات علاجية متطورة، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين.