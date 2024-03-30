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تفاصيل فتح باب تجديد الرعاية الصحية للمهندسين 2024

كتب:

سهيلة هاني
01:30 م | السبت 30 مارس 2024
نقابة المهندسين

نقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، استمرار فتح باب التجديد والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية المهندسين وأسرهم بصفة استثنائية بداية من يوم الإثنين الموافق 2024/4/1، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30.

تجديد الرعاية الصحية 

وحددت نقابة المهندسين المستندات المطلوبة للاشتراك أول مرة أو (الإضافة) في مشروع العلاج بعد الإعلان عن تجديد الرعاية الصحية للمهندسين 2024 ،وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

- رقم عضوية المهندس

- إضافة الزوجة صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية

- إضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16 صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية

- إضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية لإضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات + صورة شخصية

- إضافة الوالدة صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة + صورة شخصية

- إضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية

الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية 

وحددت النقابة بعد الإعلان عن تجديد الرعاية الصحية للمهندسين 2024 أنه في حالة وفاة المهندس خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس + إثبات الشخصية + الصورة الشخصية لكل عضو كيفية الاشتراك في مشروع العلاج،  كما يمكن الاشتراك للسادة المهندسين وأسرهم من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك من جوجل بلاي (ESE-NEQABTY) أو البحث باللغة العربية (نقابة المهندسين المصرية - نقابتي)

 

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