«الإفتاء» توضح كيفية حساب زكاة المال على الذهب (فيديو)

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كيفية حساب زكاة المال على الذهب، تيسيرا على المؤمنين الراغبين في إخراجها، إذ لا يعلم البعض كيفية حسابها، وما القيمة التي يجب أن يخرجها؟

كيفية حساب زكاة المال على الذهب

وقال الدكتور محمد عبد السميع، عن كيفية حساب زكاة المال على الذهب، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، إنّه إذا كان الذهب مصاغ، أي «سلاسل وخواتم أو حلقان أو غوايش»، وكل ما تتزين به المرأة لا زكاة عليه في مذهب الشافعية، وبه يفتى في دار الإفتاء المصرية.

تعرف على كيفية حساب زكاة المال على الذهب

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه عن كيفية حساب زكاة المال على الذهب، بأنّه إذا كان هذا الذهب سباك أو أونصات تكون عليهم زكاة، ولكن بشرط أن يكتمل النصاب لهم وهو 85 جراما ذهب عيار 21.

واستكمل، أن كيفية حساب زكاة المال على الذهب، تكون من خلال حساب ثمن الذهب الموجود بسعر اليوم، ثم إخراج 2.5 من قيمة كزكاة، بمعنى أنه على كل 1000 جنيه تخرج زكاة 25 جنيها، وعلى كل 10 آلاف 250 جنيها، وهكذا.