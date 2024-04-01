أمين الفتوى بدار الإفتاء: يستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أيهما أفضل التدبر والتمعن في تلاوة القرآن الكريم، أم القراءة بالكم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «في أيامه العادية يختم القرآن ليس أقل من 3 أيام، ويستثنى من ذلك رمضان، لازم أقرأ أكثر».

وأضاف: «لازم أسرع وأختم أكثر، طول ما أنت في شهر رمضان الذي تتعطش فيه الروح للغذاء».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا، ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن، وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى، من داخل مصر وخارجها.