هل يجوز إخراج زكاة المال طعاما.. تعرف على الشروط

تعتبر الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي ركن مالي واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مالك لنصابٍ معينٍ من المال. ومع حلول شهر رمضان المبارك كانت من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين؛ هل يجوز إخراج زكاة المال طعاما، وتعددت آراء العلماء والفقهاء في كيفية إخراج زكاة المال، هل يجوز أم لا؟

وأكد فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأصل في إخراج الزكاة هو إخراجها من جنس المال المزكي، مؤكدا جواز إخراج زكاة المال طعامًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جائزٌ شرعًا بل هو مستحبٌ في بعض الأحيان. وذلك بدليل قول الله تعالي: «وَآتُوا الزَّكَاةَ مِن ثَمَرَاتِهَا وَأَنْعَامِهَا» [سورة الأنعام: 141]، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» [رواه البخاري ومسلم].

وهناك شروط لإخراج زكاة المال طعام ومن أهمهم:

- أن يكون الطعام من جنس ما يأكله الفقراء في ذلك البلد.

- أن يكون ذا قيمةٍ تعادل قيمة الزكاة الواجب إخراجها.

- أن يكون الطعام سليمًا من أي عيبٍ أو نقصٍ.

- أن يتم إخراج الطعام للفقراء المحتاجين.