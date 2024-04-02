تراجع جديد في أسعار عملات البريكس اليوم الثلاثاء داخل البنوك

شهدت أسعار عملات دول البريكس، ترجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 2-4-2024، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري

سجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

سجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو4.45 روبية.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 3.32 بير، في تعاملات اليوم الجمعة 29-3-2024.

سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري، نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الراند الجنوب إفريقي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري، 3.50 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتين

يبلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.25 بيزو.