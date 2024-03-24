أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 24-3-2024

سجلت أسعار عملات دول البريكس استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 24-3-2024 في بداية التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع للبنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 12.43 جنيه للشراء و12.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24-3-2024، أمام الجنيه المصري 12.8 جنيه.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري

سجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

سجل الجنيه المصري 1.64 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.51 روبية.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 3.38 بير، في تعاملات اليوم الأحد 24-3-2024.

سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.25 جنيه في تعاملات اليوم الأحد .

سعر الراند الجنوب إفريقي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري، 3.62 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

بلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.31 بيزو.