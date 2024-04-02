زيادة وجبات السحور بالجامع الأزهر إلى 3500 بتوجيه من الإمام الأكبر

يوزع الجامع الأزهر في الليلة 24 من شهر رمضان المبارك، 3500 وجبة سحور على رواد الجامع الأزهر، وفق توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان

ورفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، وأكملت إدارة الجامع جاهزيتها، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، فعملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار التي تخطى عددها الخمسة آلاف وجبة يوميا، إضافة إلى 3500 وجبة سحور للمصلين، إلى غير ذلك من الخدمات التي يشرف عليها وكيل الأزهر بنفسه في إطار البرنامج ‏العلمي والدعوي للجامع تحت ‏رعاية الإمام الأكبر.‏

صلاة التهجد بالقراءات

كما أعد الجامع الأزهر، جدولًا للمرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم 12 قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع 8 ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن 130 مقرأة، 52 ملتقى بعد الظهر، 26 ملتقى بعد العصر، صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر، 30 درسًا مع التراويح، صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر، تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم، 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين لتصل الوجبات لـ 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.