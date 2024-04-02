لجين عمران: عمليات التجميل للرجال ليست عيبًا

أكدت الإعلامية لجين عمران، أن 40% من الرجال يخضعون لعمليات التجميل وهي حقيقة صرحت بها في وقت سابق، مشددة على أنه أمر ليس معيبًا ولكن يؤكد على أن الرجال يهتمون بأنفسهم وحياتهم وصحتهم.

نسبة عمليات التجميل في الرجال كبيرة

وشددت «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن التجميل الخاص بالرجال بعيد عن تجميل العمليات، مؤكدة أن مجموعة أصدقاء وعدد من الدكاترة والأطباء بالتجميل أن نسبة عمليات التجميل في الرجال كبيرة جدًا.

وأوضحت أن عمليات التجميل الذي يخضع لها الرجل هو تحديد اللحية وتنحيف وشفط البطن، متابعة: «قبل الصيف كان الراجل عنده كرش فجاه عملي فرمة كبيرة ده تجميل».

ونوهت بأن عمليات التجميل للرجال ليست عيب طالما أنها تعطي الثقة في نفسه والرضا، منوهة بأنه لا تحزن بالتصريحات التي تصدر بأنها خضعت للعديد من عمليات التجميل، موضحة أنه خسرت نفسها بسبب رضا الناس عن شكلها بعد الخضوع لعمليات التجميل وصبغ الشعر.