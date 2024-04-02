«الجيزة» تحصد بطولة الدورة الرمضانية لـ«مستقبل وطن»

اختتمت فعاليات دورة مستقبل وطن الرمضانية، بالاشتراك بين أمانات الرياضة والشباب والإعلام المركزية بالحزب، بإقامة المباراة النهائية في الصالة المغطاة باستاد مدينة نصر.

دورة مستقبل وطن الرمضانية

وشهد نهائي دوري مستقبل وطن، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، وأحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي بالحزب، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وأمناء محافظات وتنظيم القاهرة والجيزة والبحيرة والإسماعيلية، بالإضافة إلى قيادات الأمانة المركزية للحزب.

حزب مستقبل وطن

وحقق فريق القاهرة الفوز على فريق البحيرة بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وفاز في المباراة الثانية فريق الجيزة على فريق الإسماعيلية بهدف دون رد، أما المباراة النهائية بين القاهرة والجيزة فكانت البطولة من نصيب فريق الجيزة، واقتسم فريقا البحيرة والإسماعيلية المركز الثالث.

وفي ختام الماراثون، أهدى النائب أحمد عبد الجواد، والدكتور أشرف صبحي، الميداليات لكل من الفريقين، وحصل فريق الجيزة الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 150 ألف جنيه، وفريق القاهرة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه، وسط فرحة كبيرة.وكانت البطولة قد انطلقت في الثاني من شهر رمضان الكريم، بمشاركة ثلاث أمانات، وهي شئون الثقافة والفنون والرياضة، والشباب، والإعلام.