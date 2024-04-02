مسلم يلقن صديقه البريطاني الشهادة في إحدى مدارس لندن (فيديو)

في أحد الفصول الدراسية بمدارس العاصمة البريطانية لندن، يقف الطالب المسلم، بينما يلقن صديقه البريطاني الشهادة، ينظر إلى الهاتف ويحاول ترجمة الشهادة باللغة الإنجليزية، بينما يرددها الأخير، وعندما أنهى حديثه، سلم عليه وصاح الحضور قائلين «الله أكبر.. الله أكبر».

الفيديو نشرته وسائل إعلام بريطانية وتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ لقن طالب بريطاني مسلم الشهادة لصديقه في مدرسة بلندن، وزعم البعض أن الفيديو كان سببًا في حدوث غضب كبير داخل بريطانيا.

وعلق العديد على الفيديو، قائلين: «الحمد لله.. الله يزيد الإسلام بكل مكان والله يثبتهم عليه»، «يا رب نسأل الله عز وجل أن يساعد المسلمين في نشر دينه في كل أنحاء العالم»، «ما شاء الله.. الله يعز الإسلام والمسلمين يا رب».

هذا المقطع سبب غضب كبير من المتعصبين في اوروبا و خائفين من انتشار الاسلام اكثر!



مراهق مسلم يلقن صديقه البريطاني الشهادة ويعتنق الاسلام في احد مدارس لندن



- الاسلام ينتشر بسرعة هائلة في بريطانيا خصوصا ومن المتوقع ان تصل نسبة المسلمين هناك 17% في الاعوام القادمة pic.twitter.com/eOpqFsNUaY — TRAVIS تراڤس (@iirode0) April 2, 2024

التعداد السكاني الأخير للجالية المسلمة في بريطانيا

وبحسب المجلس الإسلامي البريطاني، يقدر التعداد السكاني الأخير الجالية المسلمة في بريطانيا بنحو 2.8 مليون نسمة، والإسلام يُعد ثاني أكبر مجموعة دينية في المملكة المتحدة.

يُعد المسلمون البريطانيون جزءًا من مجتمع شاب ومتنامٍ، حيث إن غالبية المسلمين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، كما أن 47% من المسلمين ولدوا في المملكة المتحدة، وهناك 290 ألف مسلم تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و14 سنة، و53.9% من المسلمين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.