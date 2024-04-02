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دراما المتحدة

مسلم يلقن صديقه البريطاني الشهادة في إحدى مدارس لندن (فيديو)

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:07 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
أثناء تلقين الشهادة

أثناء تلقين الشهادة

في أحد الفصول الدراسية بمدارس العاصمة البريطانية لندن، يقف الطالب المسلم، بينما يلقن صديقه البريطاني الشهادة، ينظر إلى الهاتف ويحاول ترجمة الشهادة باللغة الإنجليزية، بينما يرددها الأخير، وعندما أنهى حديثه، سلم عليه وصاح الحضور قائلين «الله أكبر.. الله أكبر».

الفيديو نشرته وسائل إعلام بريطانية وتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ لقن طالب بريطاني مسلم الشهادة لصديقه في مدرسة بلندن، وزعم البعض أن الفيديو كان سببًا في حدوث غضب كبير داخل بريطانيا.

وعلق العديد على الفيديو، قائلين: «الحمد لله.. الله يزيد الإسلام بكل مكان والله يثبتهم عليه»، «يا رب نسأل الله عز وجل أن يساعد المسلمين في نشر دينه في كل أنحاء العالم»، «ما شاء الله.. الله يعز الإسلام والمسلمين يا رب».

التعداد السكاني الأخير للجالية المسلمة في بريطانيا

وبحسب المجلس الإسلامي البريطاني، يقدر التعداد السكاني الأخير الجالية المسلمة في بريطانيا بنحو 2.8 مليون نسمة، والإسلام يُعد ثاني أكبر مجموعة دينية في المملكة المتحدة.

يُعد المسلمون البريطانيون جزءًا من مجتمع شاب ومتنامٍ، حيث إن غالبية المسلمين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، كما أن 47% من المسلمين ولدوا في المملكة المتحدة، وهناك 290 ألف مسلم تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و14 سنة، و53.9% من المسلمين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

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