أحمد عمر هاشم: التصوف هو الإسلام في مثالياته ووسطيته

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ التصوف قديم قدم الإسلام، وهو الإسلام في مثالياته ووسطيته.

آراء في التصوف والصوفية

وأضاف «هاشم» خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أنّ هناك آراء في التصوف والصوفية، فالبعض أنكره وقال عنه بدعة وفسق وكفر، وهؤلاء ذهبوا بعيدًا عن الحقيقة وكانوا مجحفين للغاية، والبعض الآخر كان العكس، غالى في مدحه لدرجة قربتهم من درجة الأنبياء وهم أيضاً مغالون.

واتفق هاشم مع رأي شيخ الإسلام «ابن تيمية»، بأن الصوفية هم الصادقون الذين وصلوا إلى درجة الصديقية في عباداتهم، أما من انتسب للصوفية وفعلوا أفعال تتنافى مع الإسلام والصوفية، فهؤلاء نرفضهم.

التصوف هو زيادة العبادة والتقوى وكثرة النوافل

وأكمل أن مراتب الصوفية توضح لنا الحقيقة بأجمل الوضوح، فالتصوف هو زيادة العبادة والتقوى وكثرة النوافل، وهناك من وصلوا إلى قمة العبادة، ومن الناس من كانوا متوسطين أدوا ما وجب عليهم وهؤلاء ناجون ايضا.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «نرى التصوف أيضاً في عباداته الحقيقة هو السلوك الصحيح للإسلام بوسطيته واعتداله».