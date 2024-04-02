محافظ كفر الشيخ يصدق على التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك

صدّق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي و«التوكتوك» على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بالمحافظة، طبقاً للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

تحديد تعريفة أجرة «التاكسي» بواقع 10 جنيهات داخل المراكز والمدن

وتضمن القرار تحديد تعريفة أجرة «التاكسي» بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المراكز والمدن، كما تحددت تعريفة أجرة «التوكتوك»، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القرى وعلى كافة الطرق بأنواعها، مع وضع استيكر على سيارات التاكسي والتوكتوك موضحاً عليه خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كما نص القرار على تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير «التاكسي - التوكتوك» بتحصيل مبلغ 1500 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يُحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.

مهلة 3 أشهر لمالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة

وتضمن القرار أيضاً منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يُحصل مبلغ 2000 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يُحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمده 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.

وكلّف محافظ كفر الشيخ؛ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة، وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة

وناشد المحافظ، المواطنون، بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التاكسي والتوكتوك على الخط الساخن «114»، والخط الأرضي «0473220792»، والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.