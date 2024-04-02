تشهد مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، اختلافًا طفيفًا لا يتخطى التقديم أو التأخير سوى بنحو دقيقتين، إذ أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة ضمن إمساكية رمضان 2024، كي يتمكن الجميع من معرفة كل مواعيد الفروض يوميًا، فضلًا عن مواقيت السحور والإفطار وشروق الشمس، وذلك طوال أيام الصيام.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الثلاثاء 2-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الساعة 4:14 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الساعة 7:36 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و22 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.