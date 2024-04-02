يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، إيذانًا بصلاة فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، الذي ربما يكون ليلة القدر، وتبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و22 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 2-4-2024، في الساعة 4:14 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 2-4-2024، يبدأ المسلمون في تأدية صلاة الفجر والدعاء إلى المولى عز وجل.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في كفر الشيخ، الموافق اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، ما يقرب من 14 ساعة و22 دقيقة، على أنّ تزيد المدة حتى انتهاء الشهر الفضيل.