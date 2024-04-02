رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بولايته الجديدة

قدم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا، وجميع منتسبيها، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري لتولي فترة رئاسية جديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار الوطن.

رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي

وأشاد رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات بالإنجازات التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، وما تحقق من تنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي جابت ربوع مصر، ليجني الجميع ثمارها، وتستفيد الأجيال القادمة مما يُصنع لأجلهم ولتحقيق نهضة الوطن.

عهد جديد من العمل والبناء وتحقيق التنمية

وأوضح أن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة إنما هو «بداية لعهد جديد من العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة، لتبقى لمصر مكانتها وهيبتها بين سائر الدول».

وأضاف في رسالة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي: «في هذه المناسبة ندعو الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والأمان والسلام سائلين الله عز وجل أن يحفظكم لشعبها ويرعاكم من كل سوء ومكروه وأن يسدد خطاكم على طريق الحق ويوفقكم لما فيه الخير لوطننا مصر وشعبها العظيم».