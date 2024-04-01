مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا والعكس.. «VIP وإسباني وروسي»

كشفت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا والعكس، بكل أنواعها «VIP، إسباني، روسي مكيف، روسي عادي»، وذلك قبل أيام قليلة من استقبال عيد الفطر المبارك.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا صباحا

وجاءت مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا كالتالي:

6:00 صباحا قطار 1006 روسي يصل المنيا الساعة 9:35 صباحا

6:30 صباحا قطار 978 مكيف روسي يصل المنيا الساعة 10:40 صباحا

7:35 صباحا قطار 636 فرنساوي يصل المنيا الساعة 11:05 صباحا

8:00 صباحا قطار 80 روسي يصل المنيا الساعة 13:30 مساء

8:00 صباحا قطار 980 VIP يصل المنيا الساعة 11:30 صباحا

9:30 صباحا قطار 1004 روسي يصل المنيا الساعة 13:00 مساء

10:00 صباحا قطار 2010 مكيف يصل المنيا الساعة 13:15 مساء.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا ظهرا

12:00 ظهرا قطار 982 مكيف يصل المنيا الساعة 15:30 مساء

12:15 ظهرا قطار 160 روسي يصل المنيا الساعة 16:40 مساء

1:10 ظهرا قطار 934 VIP يصل المنيا الساعة 4:35 مساء

1:30 ظهرا قطار 186 مكيف محسن يصل المنيا الساعة 17:35 مساء

2:00 مساء قطار 970 مكيف يصل المنيا الساعة 17:50 مساء

2:20 مساء قطار 162 روسي يصل المنيا الساعة 18:55 مساء

3:30 مساء قطار 164 مكيف روسي يصل المنيا الساعة 19:15 مساء

4:00 مساء قطار 990 مكيف يصل المنيا الساعة 19:50 مساء

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا مساء

5:30 مساء قطار 874 روسي يصل المنيا الساعة 11:05 مساء

5:40 مساء قطار 871 مكيف يصل المنيا الساعة 9:10 مساء

6:25 مساء قطار 983 مكيف يصل المنيا الساعة 9:40 مساء

7:00 مساء قطار 935 VIP يصل المنيا الساعة 10:05 مساء

7:45 مساء قطار 872 مكيف روسي يصل المنيا الساعة 21:35 مساء

8:00 مساء قطار 188 روسي يصل المنيا الساعة 22:00 مساء

9:00 مساء قطار 988 مكيف روسي يصل المنيا الساعة 22:20 مساء

9:30 مساء قطار 1014 روسي يصل المنيا الساعة 22:30 مساء

9:50 مساء قطار 1009 روسي يصل المنيا الساعة 1:15 صباحا

11:00 مساء قطار 976 VIP يصل المنيا الساعة 3:30 صباحا.

11:30 مساء قطار 2014 VIP يصل المنيا الساعة 4:20 صباحا.