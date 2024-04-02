محافظ المنيا يهنئ الرئيس بولايته الجديدة: نثق في رؤيتكم الثاقبة لقيادة مصر

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً لمسيرة العطاء من أجل مصر والمصريين وتحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة في ظل جمهورية جديدة تليق بحاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة.

محافظ المنيا يهنأ الرئيس السيسي

وأرسل المحافظ برقية تهنئة للرئيس السيسي، جاء فيها: «يشرفني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة المنيا وكافة أجهزتها بجميع مواقع العمل، بأخلص التهاني القلبية وفائق التقدير وعظيم الحب والامتنان بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تؤكد وقوف جموع الشعب خلف قيادتكم الحكيمة، وثقته في رؤيتكم الثاقبة التي قادت مصر إلى بر الأمان وإعادة للدولة المصرية هيبتها ومكانتها وهو ما تجلى في خروج ملايين الشعب المصري العظيم في ملحمة حب وطنية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لإيمان المصريين بحتمية إعادة البناء واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقتموها في فترة قياسية أدهشت العالم، وجاء هذا الفوز الساحق بثقة الشعب المصري العظيم ثمرة جهودكم وعطائكم الوطني المخلص والمميز في كافة المجالات خلال السنوات العشر الماضية».

وأضاف: «وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وفي هذه الأيام المباركة، ندعو الله عز وجل أن يوفقكم في الفترة الرئاسية الجديدة استكمالاً لمسيرة العطاء والإنجاز، وترسيخا لدعائم الدولة المصرية، وأن تحقق لمصر وشعبها الرخاء والأمن والاستقرار، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمان والسلام، سائلين المولى القدير أن يحفظكم لمصر وشعبها، ويرعاكم من كل مكروه وسوء، وأن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم».