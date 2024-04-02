صفعة جديدة لنتنياهو.. المطبخ المركزي العالمي: قصفوا عناصرنا رغم التنسيق معهم

ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث شنت غارة جوية لقوات الاحتلال في منطقة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة المطبخ المركزي العالمي أو World Central Kitchen، ما تسبب في تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى غزة اليوم، وفق ما نشر على وكالة أسوشيتد برس.

جيش الاحتلال يعترف بقصف المنظمة

اعترف رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قوات بلاده نفذت غارة وصفها بأنها «غير مقصودة»، الأمر الذي راح ضحيته أشخاص، وصفهم بأنهم «أبرياء»، مؤكدًا أن قيادات جيش الاحتلال تدرس الأمر حتى لا يتكرر مرة أخرى.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي على لسان المتحدث الرسمي، إنه يجري حاليًا «مراجعة شاملة على أعلى المستويات، لفهم ملابسات هذا الحادث المأساوي».

صفعة على وجه نتنياهو

رد المطبخ المركزي العالمي على تصريحات رئيس الحكومة قائلا: إنه جرى التنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، بشأن حركة السيارات التي تقل العمال خلال مغادرة شمال غزة في وقت متأخر أمس الاثنين.

كما أظهرت لقطات مصورة بعد الحادث أن السيارة كانت تحمل شعار المؤسسة الخيرية مطبوعا على سطحها، حتى تتمكن القوات من التعرف عليها من الجو.

وأضافت المؤسسة أن قصف السيارة بقذيفة أسفر عن ثقب كبير في السقف، كما تم إحراق وتشويه مركبتين أخريين كانتا تسيران خلفها، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص من العاملين بالمؤسسة الخيرية.

كما أظهرت بعض الصور لجثث العاملين بالمؤسسة الخيرية، وهم يرتدون ملابس واقية تحمل شعار المؤسسة.

وبحسب المعلن، جرى نقل العاملين القتلى إلى مستشفى في دير البلح بوسط قطاع غزة، ومن بينهم 3 مواطنين بريطانيين، وأسترالي وبولندي، وأمريكي كندي، مزدوج الجنسية، وفلسطيني.

إسرائيل تدفع شمال قطاع غزة إلى حافة المجاعة

كانت المنظمة قد أعلنت أنه بسبب قصف سيارة مؤسسة المطبخ المركزي العالمي، جرى تعليق تقديم المساعدات الغذائية إلى أهالي غزة اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى حافة الهاوية من المجاعة.

كما أن السفن التي لا تزال محملة بنحو 240 طنا من المساعدات الغذائية، والمقدمة من المؤسسة الخيرية التي وصلت قبل يوم واحد فقط، عادت أدراجها من غزة.

ولم تسمح إسرائيل إلا بدخول القليل من المساعدات إلى شمال غزة المدمر، حيث يقول الخبراء إن المجاعة وشيكة.