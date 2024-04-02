القصة الكاملة لاستهداف أفراد منظمة المطبخ المركزي العالمي.. ما جنسياتهم؟

كشفت منظمة المطبخ المركزي العالمي عن وقف عملياتها مؤقتًا وفورًا، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فريقها في دير البلح بقطاع غزة، وسط إعلانها النية اتخاذ قرار يخص الاستمرار في العمل مستقبلًا.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

جنسيات القتلى

وبحسب فضائية «القاهرة» الإخبارية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 أفراد تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، كانوا في سيارتين مصفحتين ومركبة أخرى، تحمل شعار المنظمة، على الرغم من التنسيق بين المنظمة والجيش الإسرائيلي، إذ ضم الموكب 7 أفراد من دول أستراليا وبولندا وبريطانيا وجنسيات مزدوجة من كندا وفلسطين.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة المطبخ المركزي العالمي إيرين جور، «هذا ليس هجومًا على وورلد سنترال كيتشن فحسب، وإنما على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف، إذ يتم استخدام الغذاء كسلاح حرب، وهذا أمر لا يغتفر».

إدانة أوروبية

I pay tribute to the @WCKitchen staff members killed in an Israeli air strike in Gaza.



I condemn the attack and urge an investigation.



Despite all the demands to protect civilians and humanitarian workers, we see new innocent casualties. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 2, 2024

بدوره أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تغريدة له على تويتر الهجوم على العاملين في المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بعد استهدافهم بغارة للاحتلال الإسرائيلي.

من هو المطبخ المركزي العالمي ؟

المطبخ المركزي هو منظمة غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية أسسها الطاهي خوسيه أندريس وهو أمريكي من أصلي إسباني مع زوجته باتريشيا عام 2010 أعقاب زلزال كبير ضرب هايتي وهدف المطبخ لتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين، وتوسعت المنظمة لتقدم طعام للمتضررين من الصراعات والحروب، وشاركت المنظمة من خلال أول شحنة لها مارس الماضي وكانت تستعد لإدخال شحنة ثانية تحمل 322 طنا.

إدانة مصرية

وأدانت مصر الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة، تابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشن»، قتلت 7 أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.

وأكدت مصر في بيان وزارة الخارجية، رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

تعقيب إسرائيلي

وخرجت هيئة البث الإسرائيلية معقبة على الحادث ووصفته بأنه الحادث الأصعب على المستوى الدولي وسط أمل المسئولين الأمنيين بأن يفتح الجيش الإسرائيلي التحقيق في حادث مقتل الموظفين ويقف على حقيقة الأمر.