القصة الكاملة لاستهداف أفراد منظمة المطبخ المركزي العالمي.. ما جنسياتهم؟

كشفت منظمة المطبخ المركزي العالمي عن وقف عملياتها مؤقتًا وفورًا، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فريقها في دير البلح بقطاع غزة، وسط إعلانها النية اتخاذ قرار يخص الاستمرار في العمل مستقبلًا.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW