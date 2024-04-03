منذ بداية عرض مسلسل بقينا اتنين الذي يناقش قضية أسرية مهمة في المجتمع المصري، دارت الكثير من الأحداث الشيقة، التي جعلت الأسرة مفككة وغير مترابطة على الإطلاق، بسبب الخلافات المستمرة بين شريف منير في دور أدهم، ورانيا يوسف في دور ياسمين، ما يجعل محبي ومتابعي المسلسل يهتمون بمعرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc الحلقة 9 في رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc الحلقة 9 في رمضان 2024

عن مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc الحلقة 9 في رمضان 2024، فيتم بث الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا لتكون تلك الإعادة الأولى، بينما تكون الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 11:30 صباحا على القناة نفسها.

ومسلسل بقينا اتنين بطولة الفنانة رانيا يوسف في دور ياسمين زوجة شريف منير في دور أدهم، إذ يمتلكان شركة دعاية وإعلان كبيرة ومشهورة، ويعملان بها معا، لتدور بينهما خلافات زوجية، تؤثر على علاقتهما وتصل للطلاق، ليترك أدهم المنزل دون أن يسأل عن زوجته وأبناءه.