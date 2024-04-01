قناة الجزائر الدولية تحلل دراما «المتحدة» وتحتفى بالحشاشين بـ«الفرنسية»

نجاح كبير حققته الشركة المتحدة في موسم رمضان الحالي 2024، وخصوصا مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي الذي لاقى نجاحا عالميا ووصل صداه العديد من دول العالم، وكان آخرها حلقة عبر قناة الجزائر الدولية AL24news في برنامج «ميديا برو» التي تناولت الدراما المصرية في حلقة تجاوزت مدتها الساعة ونص.

الحشاشين رمانة الميزان

ناقشت الجزائر الدولية «AL24news» الناطقة بالفرنسية، معظم الأعمال الدرامية المعروضة عبر شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني، واستهل البرنامج تقريرا تلفزيزنيا عن مسلسل الحشاشين، استعرض التنقل الجغرافي لأحداث المسلسل والجانب البصري منه. كما استعرض انفوجرافات لقائمة تضم أفضل مسلسلات رمضان 2024 ومنها عتبات البهجة وجمهورية ميم وفراولة وجودر وغيرها.

أحمد عاطف الدرة يحلل الدراما الرمضانية عبر تلفزيون الجزائر الدولى

واستضاف البرنامج المخرج والكاتب الصحفي المصري أحمد عاطف الدرة في مكالمة تليفونية للحديث عن المسلسلات المصرية، وتحليل دراما رمضان باللغة الفرنسية، للجمهور الناطق بالفرنسية.

احتفاء عالمي بالحشاشين

وخلال الأيام الماضية لاقى مسلسل الحشاشين اهتماما واسعا، إذ تحدثت القناة السويدية الأولى، عن المسلسل وتصدرت صورة صورة الفنان كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح التي يجسدها في المسلسل الفقرة فضلا عن وصول المسلسل للعديد من دول العالم منها روسيا، كما ترجم إلى اللغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية.