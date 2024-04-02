مصطفى عمار: دراما «المتحدة» سيطرت على محركات البحث لكثرة مشاهدتها

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أنّ دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لا تزال تسيطر على محركات البحث لكثرة مشاهدتها، مؤكدًا أن دراما شهر رمضان لعام 2024 هي الأكثر مشاهدة في موسم 2024 الرمضاني، سواء مسلسل الحشاشين، أو مسلسل جودر الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ومسلسل «فراولة» للفنانة نيللي كريم.

الموسم الحالي هو الأفضل دراميا

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «كلام في الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أنّ الموسم الحالي هو الأفضل دراميًا منذ انطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما شهدناه من تفاعل الجمهور مع الأعمال الدرامية في النصف الأول من شهر رمضان مثل مسلسل «حق عرب» للفنان أحمد العوضي، ومسلسل «بابا جه» للفنان أكرم حسني، ومسلسل «عتبات البهجة» للفنان الكبير يحيى الفخراني.

مسلسل «ألف ليلة وليلة.. جودر»

وتابع «عمار»، أن المشاهد المصري تمتع بمشاهدة دراما رمضان 2024، بالإضافة لاستمتاعه بالموسيقى التصويرية لعدة أعمال، منها مسلسل «ألف ليلة وليلة.. جودر»، ومسلسل «صيد العقارب».