أهالي جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لدى الفصائل يقتحمون مقر إقامة «نتنياهو»

تجمع آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خارج الكنيست ودعوا إلى إجراء انتخابات والترويج لصفقة المحتجزين، قبل أن يسيروا إلى مدخل مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليخترق 5 منهم حاجز شرطة الاحتلال ويتم احتجازهم، بحسب ما ذكرته «يديعوت أحرنوت» العبرية.

أهالي المختطفين يتظاهرون بالمشاعل والنيران

وفي المسيرة التي جرت في مدينة الخيام، وانطلقت من مقر الكنيست إلى المحكمة العليا، خرج أهالي المختطفين حاملين المشاعل والنيران، وقال أحد المتظاهرين: «نتنياهو لقد فشلت في 7 أكتوبر وأنت العائق أمام الصفقة».

ومع استمرار المسيرة، حاصر المتظاهرون منزل نتنياهو في شارع غزة، وحاولوا اختراق الحواجز في الطريق إلى المكان، واشتبكوا مع ضباط الشرطة، واشعلوا نيران وألقوها على شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن المتظاهرون مرة أخرى من اختراق نقطة الحواجز في الطريق إلى منزل نتنياهو حتى تم دفعهم إلى الوراء بعد المواجهات.

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي

وفي نهاية المسيرة أمام الكنيست، بدأ المتظاهرون يسيرون حول القدس حاملين المشاعل، وأوقفت الشرطة المسيرة في شارع رداك، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت تقريبا إلى مقر نتنياهو، حتى أنه تم إلقاء شعلة مشتعلة باتجاه أحد جنود الاحتلال الذي كان يحاول تفريق المتظاهرين الذين حاصروا منزل نتنياهو.