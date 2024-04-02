مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية: إسرائيل تتعمد استهداف العمل الإغاثي في غزة

أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف فريق منظمة «وورلد سينترال كيتشن» «المطبخ المركزي العالمي WCK» رغم تنسيق تحركه المسبق، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 من أعضائه، منهم 6 من جنسيات أجنبية، وهو الأمر الذي دفعه لوقف عمله في غزة للوقت الحالي.

ثلاث صواريخ تجاه المركبة

وجاء في بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه وفق المعلومات التي توفرت لطواقم المنظمات الفلسطينية، مساء اليوم، فقد أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة ثلاثة صواريخ تجاه قافلة من ثلاث مركبات من نوع Toyota Hilux لونهم أبيض، منهم سيارتان مصفحتان تحملان شعار منظمة «وورلد سنترال كيتشن WCK»، كانت تسير على الشريط الساحلي مقابل مدينة دير البلح ومتجهة جنوبا.

استهداف المركبة الأولى

وأوضحت العربية لحقوق الإنسان في بيانها، أنه تم استهداف المركبة الأولى بصاروخ، وتسبب باحتراق مقدمة السيارة بشكل كامل، وقد استطاع السائق الفرار والصعود في سيارة أخرى من القافلة، وعلى بعد 500 متر جنوبا عاودت الطائرات واستهدفت مركبة أخرى وأصاب الصاروخ سقف المركبة ما أدى إلى مقتل ثلاثة كانوا بداخلها، وقد تمكن اثنان من داخلها من الفرار والصعود في السيارة الثالثة، وعلى بعد تقريبا كيلو متر واحد جنوبا قبالة موقع التل جنوبا، عادت طائرات الاحتلال لتستهدف السيارة الثالثة بصاروخ، ما أدى إلى مقتل أربعة آخرين. القتلى السبعة، ومن بينهم امرأة، هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين، ويوجد بينهم سائق فلسطيني.