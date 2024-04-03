مسلسل مليحة الحلقة الثامنة.. المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين وحصار قطاع غزة

شهد مسلسل مليحة الحلقة الثامنة، أحداث مهمة في إطار الرواية التاريخية للصراع الإسرائلي على أرض فلسطين، فبعد أن سمع الحفيد قصة احتلال أرض فلسطين والعدوان على الفلسطينيين، سأل الحفيد جده: «كيف يا جدي الواحد ياخد حقه؟ بالسلام ولا بالقوة؟».

مسلسل مليحة الحلقة الثامنة.. فلسطين تحصل على حقها بالقوة أم بالسلام

فأجابه الجد سامي مغاوري: «لكل مقام مقال يا ولدي»، ليسأل الحفيد سؤال آخر: «ليش الفلطسينيين ما خدوا حقهم بالسلام؟»، فأجابه الجد بالتفصيل موضحًا، أنه بعد اتفاق أوسلوا تخيل الفلسطينيون أن الاحتلال انتهى وفرحوا ورجع الرئيس السابق ياسر عرفات يعيش في فلسطين بعد 30 سنة قضاها في الدول العربية، وعاد معه أعضاء قادة منضمة التحرير، مشيرا إلى أن المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بدأت مرة أخرى وتم تنفيذ بعض بنود الاتفاقية، وخرق بنود أخرى، لأسباب ترجع إلى كلا الطرفين.

وأضاف الجد خلال مسلسل مليحة الحلقة الثامنة، أن إسرائيل بدأت تضيق على فلسطين وخاصة قطاع غزة بوضع نقاط تفتيش في كل مكان ودخولها من خلال الاحتلال بتصاريح صعبة ومعقدة، وبسبب ذلك ضاقت المعيشة وانخفض مستوى الدخل في الوقت الذي كانت إسرائيل تتحرك فيه بكل حرية، وذلك لأن اتفاقية أوسلو نصت على تأمين الإسرائيليين من قبل السلطة وعدم التعرض له، وبدأت إسرائيل تفصل غزة عن الضفة الغربية ثم عزل الاثنين عن القدس، وأصحبت غزة معزولة عن العالم كله وليس لهم سوى منفذ رفح.

فشل اتفاقيات السلام عام 2000

وأوضح الجد في ملخص الحلقة الثامنة مسلسل مليحة، أنه بسبب هذا التضييق من قبل الإسرائيليين، تدمر الاقتصاد الفلسطيني وظل الفلسطينيون صابرين على أنها مرحلة مؤقته لحين اتفاقية السلام، لكن اتفاقيات السلام فشلت في آخر قمة عقدت عام 2000 بين إيهود باراك وياسر عرفات، حيث رفض باراك أي تغيير في الوضع الراهن، لخوفه أن يقتله المتطرفون مثل قتل رابين في وقت سابق، واعترض الرئيس ياسر عرفات على سيطرة إسرائيل على المياه والتضييقات اللي تمنع أن نكون فلسطين لها سيادة.