«فيديو» يوثق انهيار العديد من المباني جراء زلزال تايوان المدمر

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر في تايوان.

زلزال تايوان

وأشار مركز رصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع في تايوان على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وكان مركز الزلزال على بعد 104 كيلومتر شرق تايتشونج، تايوان، و10 كيلومتر شرق شرق مدينة هوالين، تايوان.

ونشر شبكة «UHN PLUS» فيديو يرصد لحظة انهيار عدة مبان بعد الزلزال القوي.

URGENTE: Colapsan varios edificios tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en el noreste de la isla de Taiwán. pic.twitter.com/tPbtmBXkrV — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 3, 2024

اليابان تحذر من تسونامي

وأصدرت اليابان تحذيرات بإخلاء المنطقة الساحلية في أوكيناوا، بسبب احتمالية حدوث تسونامي، حيث من المتوقع وصول ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق تايبيه.

وبناءً على البيانات الأولية حول حجم الزلزال وعمقه، يُعتبر الزلزال خطيرًا للغاية وقادرًا على التسبب في آثار كارثية على السكان والبنية التحتية، ومن الممكن أن يتسبب في أضرارا جسيمة وواسعة النطاق، خاصة في المناطق القريبة من مركز الزلزال.