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دراما المتحدة

«فيديو» يوثق انهيار العديد من المباني جراء زلزال تايوان المدمر

كتب:

أحمد عادل موسى
03:30 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
زلزال تايوان

زلزال تايوان

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر في تايوان.

زلزال تايوان

وأشار مركز رصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع في تايوان على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وكان مركز الزلزال على بعد 104 كيلومتر شرق تايتشونج، تايوان، و10 كيلومتر شرق شرق مدينة هوالين، تايوان.

ونشر شبكة «UHN PLUS» فيديو يرصد لحظة انهيار عدة مبان بعد الزلزال القوي.

اليابان تحذر من تسونامي

وأصدرت اليابان تحذيرات بإخلاء المنطقة الساحلية في أوكيناوا، بسبب احتمالية حدوث تسونامي، حيث من المتوقع وصول ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق تايبيه.

وبناءً على البيانات الأولية حول حجم الزلزال وعمقه، يُعتبر الزلزال خطيرًا للغاية وقادرًا على التسبب في آثار كارثية على السكان والبنية التحتية، ومن الممكن أن يتسبب في أضرارا جسيمة وواسعة النطاق، خاصة في المناطق القريبة من مركز الزلزال. 

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