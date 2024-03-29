«البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب جنوب اليونان وشعر به المصريون

قال الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت الساعة 9 و12 دقيقة و47 ثانية صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

أكد بيان للمعهد، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة في مصر، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

أشار إلى بيانات الهزة إذ وقعت على خط عرض 37.40 درجة شمالا وخط طول 21.50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كيلومترا.