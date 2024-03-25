زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية.. شعر به سكان الضفة الغربية

تعرّضت الأراضي الفلسطينية لهزة خفيفة، اليوم، في تمام الساعة 8:16 صباحًا بتوقيت القدس، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

زلزال يضرب فلسطين

وقال رضوان الكيلاني، مدير مركز الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية، بأنّ الهزة كانت بقوة 2.3 على عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، غرب مدينة جنين، كما شعر بها سكان شمال الضفة الغربية، وقد شعروا بزلزالين آخرين مساء يوم السبت الماضي، خاصة في التجمعات السكنية وفي محافظة جنين والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أنّ الهزة وقعت على صدع الكرمل، كما ضرب هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر منطقة طبريا في تاريخ 13 مارس 2024، وقد شعر بها أيضًا سكان منطقة طبريا.

زلزال يضرب تركيا

وأوضح أن النشاط الزلزالي في منطقتنا يعتبر اعتياديًا، أو يمكن تسميته بالنشاط المألوف أو الروتيني، مشيرًا إلى أنّه لا يمانع في أن يكون الزلزال الكبير والمدمر الذي ضرب تركيا في شهر فبراير من العام الماضي، والذي بلغت قوته 7.8، له تأثير يظهر من خلال تحفيز المنطقة زلزاليًا، خاصة في المناطق التي تقع على صدوع نشطة والتي قد تنتقل تأثيراتها إلى مناطق أخرى في المنطقة بقوة أكبر.

وأكد وجود شواهد تاريخية تظهر ارتباط النشاط الزلزالي في جنوب تركيا، على طول صدع شرق الأناضول، بطريقة وديناميكية تؤدي إلى حدوث النشاط الزلزالي في شمال البحر الميت وعلى طول حفرة الانهدام في الأردن.