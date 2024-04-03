حدث ليلا| متظاهرون يقتحمون مقر إقامة نتنياهو وزلزال بقوة 7.7 يضرب تايوان

شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية، زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب تايوان، ومظاهرات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى حد اقتحام مقر نتنياهو، فيما أعلنت فصائل عراقية استهداف مطار حيفا الإسرائيلي بالطيران المسير.

زلزال تايوان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم أن زلزالا بقوة 7.7 درجة يضرب تايوان، وأصدرت تعليمات بإخلاء المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بالقرب من تايوان، مع تحذير من حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية، تم تحديد مركز الزلزال في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 20 كيلومتر.

وبحسب توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المتوقع وصول أمواج بارتفاع يصل إلى 3 أمتار للساحل الجنوبي الغربي لليابان حوالي الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينتش، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأشارت فرانس برس، إلى أنه تم تعليق رحلات المطار الرئيسي في أوكيناوا اليابانية بسبب التحذير من حدوث تسونامي.

اقتحام مقر إقامة نتنياهو

وتجمع آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خارج الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات والترويج لصفقة المحتجزين، وتوجهوا نحو مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و5 منهم تمكنوا من اختراق حاجز الشرطة وتم القبض عليهم، وفقًا لتقرير «يديعوت أحرنوت» العبري.

وفي مسيرة بمدينة الخيام والتي انطلقت من مقر الكنيست إلى المحكمة العليا، خرج أهالي المختطفين يحملون المشاعل والنيران، وصرح أحد المتظاهرين قائلاً: «نتنياهو، لقد فشلت في 7 أكتوبر وأنت العائق أمام الصفقة».

وأثناء استمرار المسيرة، حاصر المتظاهرون منزل نتنياهو في شارع غزة وحاولوا اختراق الحواجز على الطريق إلى المكان، وواجهوا ضباط الشرطة وألقوا النيران عليهم، وتمكنوا من جديد من اختراق نقطة الحواجز في الطريق إلى منزل نتنياهو قبل أن يتم دفعهم إلى الوراء خلال المواجهات.

في نهاية المسيرة أمام الكنيست، بدأ المتظاهرون يسيرون حول القدس حاملين المشاعل، وتم إيقاف المسيرة في شارع رداك بواسطة الشرطة، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اقتربت من مقر نتنياهو، وألقى أحد المتظاهرين شعلة مشتعلة نحو أحد جنود الاحتلال الذي كان يحاول تفريق المتظاهرين الذين حاصروا منزل نتنياهو.

فصائل عراقية تعلن استهداف مطار حيفا الإسرائيلي

صرحت فصائل عراقية عن استهداف مطار حيفا الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة، وفقًا لتقرير قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الفصائل أنها ستستمر في مهاجمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار للتنبيه من هجمات محتملة في جنوب إسرائيل، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نظام التحذير من تسلل الطائرات المعادية قد تم تنشيطه في وادي عربة جنوب الاحتلال الإسرائيلي.