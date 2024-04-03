اليابان ترفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة.. تحذير من تسونامي

رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، قوة زلزال تايوان من 7.5 إلى 7.7 درجة، وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بالقرب من تايوان، مع تحذير من حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».

زلزال تايوان

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن مركز الزلزال تم تحديده في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 20 كيلومتر، وذلك وفقًا للمعلومات الأولية التي أصدرها مركز علم الزلازل التابع للحكومة.

ووفقًا لتوقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المتوقع وصول أمواج بارتفاع يصل إلى 3 أمتار للساحل الجنوبي الغربي لليابان حوالي الساعة العاشرة صباحًا «01:00 بتوقيت جرينتش»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه تم تعليق رحلات المطار الرئيسي في أوكيناوا اليابانية بعد تحذير من حدوث تسونامي.

أمواج تسونامي

وتجدر الإشارة إلى أن الفلبين أيضًا أصدرت تحذيرًا بشأن خطر حدوث «أمواج تسونامي عالية»، وأمرت سكان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإجراء عمليات إخلاء.

وأكد وو شين-فو، مدير «مركز تايبيه لرصد الزلازل»، أن الزلزال الذي ضرب الساحل الشرقي قبالة تايوان صباح الأربعاء هو «الأقوى منذ 25 عاماً» في الجزيرة.

وفي تصريح للصحافيين، أوضح وو شين-فو، أن الزلزال الذي وقع قرب الساحل وشعر به سكان تايوان والجزر المجاورة، هو الأقوى منذ زلزال 1999 الذي بلغت قوته 7.6 درجات وأسفر عن وفاة 2400 شخص.