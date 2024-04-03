روسيا تكذّب أوكرانيا: خسائرها في الحرب وصلت إلى 80 ألف جندي و14 ألف آلية عسكرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خسائر فادحة وسيطرة كاملة.. الدب الروسي يدمر أوكرانيا».

وجاء التقرير: «تطورات جديدة تشهدها ساحة الحرب الروسية الأوكرانية حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيطرة بلاده على أكثر من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام، بعد أن أخذت قواته المبادرة أمام افتقار الجنود الأوكرانيين إلى الذخيرة».

وأضاف التقرير: «كشف شويجو أنّ خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام وصلت إلى أكثر من 80 ألف عسكري و14 ألف آلية عسكرية بينها أكثر من 1200 دبابة ومدرعة وهي الخسائر التي نفاها الجانب الأوكراني».

وأكمل: «مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها العسكرية باستدعاء المزيد من الرجال للخدمة الإلزامية، إذ وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي على مشروع قانون لخفض سن التعبئة للخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاما بهدف استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال بالحرب».