العاصمة الإدارية.. أيقونة الجمهورية الجديدة ورمز للتطور والبناء (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «كيف أصبحت العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة؟»، جاء فيه أنّ العاصمة الإدارية رمز للتطور والبناء خلال الأعوام السابقة، والتي تمثل أهم المدن الذاتية والمستدامة.

مراحل العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار التقرير، إلى أنّ الحكومة المصرية أعلنت في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ففي واحدة من أهم المدن الذاتية والمستدامة، تم الإعلان عن المرحلة الأولى للعاصمة والتي تبلغ مساحة المشروع عند اكتماله فيها، حوالي 700 كيلو متر مربع، أي 170 ألف فدان على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل.

المرحلة الأولى من المشروع كانت على مساحة 168 كيلومترا مربعا، نحو 40 فدانا، وهي نصف مساحة القاهرة تقريبُا.

تقع العاصمة على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة، وتتميز المرحلة الأولى بموقعها القريبم ن مشروع تنمية قناة السويس ومدن شرق القاهرة، بدر والشروق والقاهرة الجديدة، وترتبط المنطقة بـ4 طرق رئيسية، هي السويس والعين السخنة والدائري الأوسطي والإقليمي.