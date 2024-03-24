مدينة الفنون والثقافة.. مدينة عالمية درة العاصمة الإدارية الجديدة

ضمن مشروعات البناء والتنمية في العاصمة الإدارية تم إنشاء مدينة الفنون والثقافة لتكون درة الثقافة فى العاصمة الإدارية، وهي مدينة فنون عالمية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى العمل على تجهيزها لتقديم كل الخدمات في مجالات الفنون والثقافة، لجميع المواطنين.

مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية

تشمل مدينة الفنون والثقافة مجموعة من الأجزاء: وتقع المدينة على مساحة 127 فدانا على الطراز المعمارى العالمي، بجانب مجموعة من الحدائق، وتضم:

- متحف عواصم مصر

- مبنى الأوبرا الرئيسي: تعد دار الأوبرا بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة، حيث إنها تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط فتضم قاعة تصل سعتها 3500 فرد مقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية وأنظمة الإضاءة والصوت.

- مجموعة من المسارح منها المسرح الروماني

مكتبة مركزية تستوعب 6000 شخصا

- بيت العود

- مبنى معارض فنية وصالات باليه

- مبنى معارض فنية واستديوهات رسم

قاعة تستوعب 2500 شخص

خدمات العاصمة الإدارية

تهدف مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية إلى تقديم مجموعة من أجل تعزيز الفنون والثقافة داخل المجتمع المصري، ولجموع المصريين.

وستصل الخدمات إلى الجمهور المستهدف بشكلين، أحدهما رقمي عبر بثّ جميع الأحداث التي تتم في المدينة بشكل حي والآخر عبر موقع الإنترنت.