رئيس وزراء بولندا: تضامننا مع إسرائيل يواجه اختبارا صعبا بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، قال إنّ الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل عمال إغاثة في غزة بينهم مواطنا بولنديا، تسبب في توتر العلاقات بين وارسو وتل أبيب.

وقال رئيس الوزراء البولندي، لنظيره الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إنّ تضامن بلاده مع إسرائيل أمام اختبار صعب بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل عمال الإغاثة في غزة.