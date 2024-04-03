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دراما المتحدة

رئيس وزراء بولندا: تضامننا مع إسرائيل يواجه اختبارا صعبا بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

كتب:

هانى حسن
10:36 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك

رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، قال إنّ الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل عمال إغاثة في غزة بينهم مواطنا بولنديا، تسبب في توتر العلاقات بين وارسو وتل أبيب.

وقال رئيس الوزراء البولندي، لنظيره الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إنّ تضامن بلاده مع إسرائيل أمام اختبار صعب بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل عمال الإغاثة في غزة. 

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