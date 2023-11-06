مصرع 5 عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة خلال يومين في غزة 

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مصرع 5 موظفين إضافيين بالأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفقا لقناة «سي إن إن» الأمريكية.

وقالت «الأونروا»، إنَّ الحالات الخمس ترفع إجمالي عدد ضحايا الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى 79 حالة منذ 7 أكتوبر.

رئيس الأونروا يشيد بجهود موظفي الوكالة

كان رئيس الأونروا فيليب لازاريني أعلن الأسبوع الماضي أن خسائر الوكالة خلال الأزمة الحالية تمثل أكبر عدد ضحايا من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في أي صراع في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وأشادت الأونروا في باين صادر عنها بموظفيها مسلطة الضوء على جهودهم في «مواصلتهم عمل الإنساني بلا كلل رغم من الخسائر الفادحة في الأرواح والموارد والنزوح الذي يعانون منه».