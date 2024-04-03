استطلاع رأي: 58% من الأمريكيين يرون في تنامي قوة الصين تهديد لمصالحهم

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرته الدورية بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت عرضًا لأبرز نتائج نخبة من استطلاعات الرأي التي أجرتها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

41 % من الأمريكيين رأوا أن أفغانستان دولة عدوة

تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز «نورك» بالتعاون مع معهد «أسوشيتيد برس» على عينة من المواطنين الأمريكيين، للتعرف على رؤيتهم بشأن مدى نجاح بلادهم في تحقيق أهدافها هي وحلفائها من حربها في أفغانستان، إذ رأى 41% من الأمريكيين أن أفغانستان دولة عدوة لبلادهم، مقابل 42% رأوا أنها ليست دولة صديقة، ولكنها ليست عدوة في حين رأى 12% فقط أنها دولة صديقة وليست حليفة.

فيما رأى 46% من المواطنين الأمريكيين بالعينة أن الولايات المتحدة وحلفاءها نجحوا في تحقيق أهدافهم السياسية خلال الحرب بأفغانستان، وذلك عن طريق اعتقال وقتل أشخاص في أفغانستان كانوا مسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي مقابل 25% رأوا أنهم لم ينجحوا.

استطلاع رأي عن تعليم النساء في أفغانستان

وأكد 48% من الأمريكيين أن بلادهم لم تنجح في المساعدة في تطوير أداء الحكومة الأفغانية بشكل فعال، و43% رأوا أن بلادهم لم تنجح في تحسين فرص العمل والتعليم للنساء في أفغانستان، كما رأى 40% أنه من المهم النهوض بحقوق الفتيات والنساء في أفغانستان، و32% رأوا أنه من المهم تطوير حكومة أفغانية فاعلة منفصلة عن طالبان.

وأكد 66% من الأمريكيين أن الحرب في أفغانستان لم تكن تستحق القتال مقابل 32% رأوا عكس ذلك، فيما رأى 78% من الأمريكيين أن بلادهم يجب أن تلعب دورًا أقل مما تقوم به حاليًا في حل المشكلات العالمية، في حين رأى 62% أن بلادهم تقوم بالدور المطلوب منها على الساحة العالمية مقابل 55% رأوا أن دورها يجب أن يكون أكبر بهذا المجال.

58 % من الأمريكيين رأوا أن تنامي قوة الصين يمثل تهديدًا لهم

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال العدد استطلاع مجلس شيكاغو، بالتعاون مع مركز إبسوس، على عينة من المواطنين الأمريكيين، للتعرف على تقييمهم لتأثير تنامي قوة الصين، إذ رأى 58% من الأمريكيين أن تنامي قوة الصين يمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين الجمهوريين 71%، في حين انخفضت لدى الديمقراطيين 52%.

فيما أعرب 19% من الأمريكيين عن ثقتهم في تعامل الصين بمسؤولية مع مشكلات العالم، وقد انخفضت هذه النسبة بمقدار النصف تقريبًا مقارنًة بعام 2018، إذ كانت تبلغ 41%، وقد أكد 46% بالعينة أن بلادهم لا تعطي الاهتمام الكافي بقضية المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

بينما أعرب 35% أنها تقدم القدر المناسب من الاهتمام و17% رأوا أنها تقدم اهتمامًا أكثر من اللازم، فيما أبدى 23% من الأمريكيين قلقهم من تنامي القوة الاقتصادية للصين بينما أبدى 22% قلقهم من النظام السياسي الشيوعي الصيني، و21% قلقون بشأن السياسات الصينية حول حقوق الإنسان، و20% قلقون من قوة الصين العسكرية.

وأكد 52% بالعينة أن رد فعل حكومة بلادهم تجاه المنافسة الاقتصادية مع الصين ليس كافيًا، بينما أعرب 49% أن رد فعل الحكومة تجاه الصين في سلاسل الإمداد العالمية ليس كافيًا في حين رأى 48% أن رد فعل الحكومة الأمريكية تجاه النفوذ السياسي للصين في المؤسسات الدولية ليس كافيًا، ورأى 33% من الأمريكيين أن القوة الاقتصادية للصين متساوية مع نظيرتها الأمريكية، وهي نفس نسبة من رأوا أن القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية أقوى من الصين 33%، وقد تساوت هذه النسبة تقريبًا مع من رأوا أن الصين أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديًا 32%، فيما شعر 46% بالعينة أن القوة العسكرية الأمريكية أقوى من الصين بينما رأى 37% أن كليهما متساويان، في حين رأى 15% فقط أن القوة العسكرية الصينية أقوى من نظيرتها الأمريكية.