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«معلومات الوزراء» القطاع المصرفي يُساهم بـ2 مليار جنيه في المشروعات التنموية

كتب:

أسماء زايد
03:21 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
البنوك

البنوك

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري أكد أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده؛ لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والنهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة استحوذ على النصيب الأكبر من تلك المساهمات، خلال عام 2023، بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية.

قطاع الصحة استحوذ على النصيب من المساهمات

ولفت المركز عبر  صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أن 2 مليار جنيه إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية، إلى جانب دعم المبادرات التنموية، موضحًا أن المساهمات كالتالي:

- 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال.

- 29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية.

- 30.8 مليون جنيه  لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة.

- قطاع الصحة استحوذ على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية.

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