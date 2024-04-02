«معلومات الوزراء»: المباني مسؤولة عن 37% من انبعاثات الكربون العالمية

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّ قطاع المباني والتشييد ساهم بشكل كبير في تغير المناخ العالمي؛ حيث يمثل نحو 21% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لافتا إلى أنّه في 2022 كانت المباني مسؤولة عن 34% من الطلب العالمي على الطاقة.

تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» إلى أنّ 34% من الطلب العالمي على الطاقة و37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، كانت المباني مسؤولة عنها في 2022، وأكثر من 81 دولة لديها قوانين طاقة للبناء ولكن العديد منها عفا عليه الزمن .

وأوضح المركز أنّه وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد حفز التعافي بعد كورونا أنشطة البناء مدفوعًا بتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد، وانتعاش الطلب على الإسكان، كما تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار.