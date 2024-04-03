محمد الباز: بساطة حفل أداء اليمين جاءت مراعاة لأحداث غزة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إنّ أداء الرئيس السيسي لليمين أمس مرتبط بـ10 سنوات مضت منذ يونيو 2014، مؤكدًا أن هذا الحدث هو نتاج نظام يعمل على مدار الوقت لتصدير صورة الجمهورية الجديدة للعالم.

منهج الدولة المصرية مُتصل وله رؤية شاملة

وأكد «الباز»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، بساطة حفل أداء اليمين جاءت وفقًا لقرار الرئيس السيسي، مراعاة لما يحدث في غزة بجانب الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن القيمة في الحدث ذاته وأن إخراج اليوم بهذه الصورة فيه شكل من أشكال المسؤولية الوطنية.

إطلاق حفل أداء اليمين من العاصمة الإدارية هو تطلع إلى المستقبل

وأشار الباز إلى أن إطلاق حفل أداء اليمين من العاصمة الإدارية هو تطلع إلى المستقبل، حيث إن العاصمة الجديدة ليست مبانٍ أو طرق فقط بل لها رمزية مهمة لبدء مرحلة قوية وجديدة، لافتا إلى أن هذه الفترة يتوفر فيها إرادة سياسية جريئة في تدشين مشروعات كبيرة بهذا الحجم فهي تعد ترجمة لاحتياجات الدولة، حيث تم تدشين 12 مدينة ذكية بجانب التنمية العمرانية في مختلف المناطق.

مراحل بناء الدولة المصرية

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن الرئيس السيسي في الـ10 سنين الماضية سار على 3 مراحل بدأت بعام 2014، حيث كنا نتحدث عن دولة لا تزال مُختطفة، وتحتاج لاسترداد، ثم وصلنا إلى مرحلة تثبيت الدولة ثم مرحلة البناء، وهذه المراحل تمت بالشكل المطلوب.