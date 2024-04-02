د. وسيم السيسي: أحلامي في الجمهورية الجديدة

أحلم بتعريف محدد للسياسة؛ ألا وهو: السياسة هى فن الإنتاج، هذا الإنتاج الذى تنعكس ثماره على الشعب، ألا وهو الرخاء. أحلم بديمقراطية ليست فقط حرية التعبير، ولكن أيضاً قادرة على التغيير، لأنها، أعنى الديمقراطية، بدون أحدهما، إنما هى ديمقراطية مكسورة الجناح غير قادرة على الطيران.

أحلم بسيادة القانون، فالعامل المشترك الأعظم بين الدول الرخوة Soft States هو غياب سيادة القانون. أحلم بقانون مثالى فى قواعده، عالمى فى مراميه، عادل فى أحكامه، نقى فى مبادئه، دهشة للمواطنين لأنه يقوم على دعامتين؛ أ- العدل أساس الحكم. ب- «العدالة الاجتماعية»، فالكل أمام القانون سواء. أحلم بعدالة تنسج خيوطها من جميع الفضائل الإنسانية حتى تكسو بها مصر بالحق والعدل.

أحلم بقدرة الدولة على تنفيذ الأحكام النهائية، ولن يتحقق ذلك إلا بنقل السلطة التنفيذية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. أحلم بسرعة البت فى القضايا بزيادة عدد المحاكم والقضاة، بل والاستعانة بالقضاة الذين تركوا الخدمة «أى على المعاش».

أحلم بجامعة الأزهر تقتصر على الكليات الدينية، وأن تكون باقى الكليات خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات حتى يعترف بها فى الخارج. أحلم بحذف «دين الدولة الإسلام»، فالدولة كيان اعتبارى ليس لها دين، والصحيح: معظم مواطنيها من المسلمين.

أحلم بحذف الديانة من الرقم القومى، وهى خطوة لإذابة العصبيات، فقوة مصر فى وحدتها، وحلم الدول الشريرة فى تناحرها وطائفيتها، لأن شعارهم فرق تسد DEYIDE TO RULE، وبهذا الشعار مزقوا لبنان - العراق - سوريا، وحاولوا مع مصر.

أحلم بعودة مصر إلى تاريخها الحضارى غير المسبوق، الذى نهل منه العالم كله قديماً وحديثاً، وأن نذكر كل مصرى وكل مصرية بما قاله المفكر اليونانى حين هزمت اليونان أسبرطة: هزمناهم ليس حين غزوناهم، بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم. أحلم بشيوع كلمة «نقد» بمعناها الصحيح، أى ذكر: أ- الإيجابيات. ب- السلبيات. ج- طرق العلاج.

أحلم بأن نتعلم من تجارب الدول الناجحة؛ تنظيم الأسرة من سنغافورة، أى رفع الدعم ابتداءً من الطفل الثالث، والتعليم من اليابان، ومن كتب زكى نجيب محمود: مجتمع جديد أو الكارثة، ثقافتنا فى مواجهة النصر، نتعلم من صرخة ريجان: أمة فى خطر (أمريكا)؛ ذلك لأنهم لا يدرسون العلوم الحديثة كالهندسة الوراثية، الطب الجزيئى بما يكفى. فى ولاية فلوريدا قناتان تليفزيونيتان تبثان العلوم 24 ساعة كل يوم Discoveryc T.L.C.

أحلم بمرور منضبط، قال موشيه ديان: أخاف من مصر إذا انضبط المرور فيها! أحلم بدورات مياه حضارية فى الميادين العامة، قال شارل ديجول: أحكم على حضارة الشعوب من دورات المياه!

أحلم بعقلية جدلية، وعقلية لا تقبل ما لا يقبله العقل مهما كان مهاباً أو موروثاً. أحلم بالتخلى عن أسماء من احتلونا ونهبونا وأفقرونا مثل سليم الفاتح، أو الخليفة المأمون، واستبدالها بأسماء أجدادنا العظماء.

أحلم بضرب الفساد من جذوره، كما أحلم بإطلاق يد الرقابة، بل وإنشاء جهاز رقابة على الرقابة.. أحلم بشرطة سياحة تجعل السائح يخرج من مصر مشيداً بها، عازماً على العودة لها.

أحلم مع إلياس قنصل:

أحلم بعيد أمة/ محررة الأعناق من رق أعجمى

وبعلم من نسج عيسى وأحمد/ وآمنة فى ظل أختها مريم

تلك المذاهب مزقت شملنا/ وأودعتنا بين ناب ومنسم

سلام على حب يوحد بيننا/ فالفرقة لفح من نار جهنم

المنسم هو ظفر الجمل الجارح.

أحلم بأن يكون خطاب الرئيس لرئيس الوزراء كخطاب العرش لكبير الوزراء فى مصر القديمة:

اعلم أن الوزارة مرة الطعم وليست حلوة

اعلم أن الماء والهواء سوف ينقلان إلىَّ كل ما تفعل

اعلم أن احترام الناس لك لن يكون إلا بالعدل

إياك أن تُقرّب إنساناً منك لأنه قريب منى أو تُبعد إنساناً عنك لأنه بعيد عنى.. بل ليكن القرب منك أو البعد عنك بسبب الكفاءة وليس بسبب أى شىء آخر. (فجر الضمير - جيمس هنرى برستد).