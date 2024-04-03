السفارة المصرية في بكين تستقبل وفدا لـ«المصريين الأحرار»

استقبل السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين، وفد حزب «المصريين الأحرار»، المشارك حالياً في فعاليات الدورة التطبيقية التي تنظمها جامعة بكين الدولية لتعلم اللغة الصينية، وأهمية واستراتيجية المبادرة العالمية عن الحزام وطريق الحرير.

السفارة المصرية في بكين تستقبل وفد «المصريين الأحرار»

وخلال اللقاء، رحب سفير مصر لدى الصين، بالحضور واستضاف الوفد على مأدبة إفطار رمضاني.

وتأتي زيارة السفارة المصرية وفق توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ضمن أولويات حزب «المصريين الأحرار» تقديراً وفخرا واعتزاز بحضور الدبلوماسية المصرية عالميا.

وكانت قد بدأت رحلة الوفد المصري 27 مارس وتستمر حتى 10 أبريل الحالي، ويضم وفد الحزب كلا من: حازم هلال عضو المكتب السياسي رئيسًا للوفد، شيرين عبدالعظيم مساعد أمين المرأة المركزية، سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان، الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، أيمن عبدالحميد القيادي بالحزب.