حماة الوطن بالخارج: خطاب السيسي خلال أداء اليمين الدستورية خارطة طريق للفترة المقبلة

قال المهندس علاء زياد مساعد أمين حزب حماة الوطن بالخارج، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة أدائه لليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة جاء بمثابة خارطة طريق لمصر خلال الفترة المقبلة سواء خارجيا أو داخليا.

مصر أرض الحقائق وتحقيق الأحلام

وهنأ المهندس علاء زياد، في بيان له، المصريين بمناسبة بدء فترة ولاية جديدة للرئيس السيسي لاستكمال ما تم العمل عليه لخدمة وطننا، مؤكدا أن أداء اليمين الدستورية من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية رسالة تأكيد على أن مصر أرض الحقائق وتحقيق الأحلام والطموحات فبعد أن كانت العاصمة الإدارية حلما بعيد المنال أصبحت واقعا ملموسا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ليس هذا فقط بل أصبحت قبلة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وأكد زياد، أن المصريين بالخارج كانوا يشعرون بالفخر وهم يشاهدون وقائع أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية، وما حدث اليوم يعد أفضل وسيلة للترويج للقطاع العقاري المصري.

المصريون بالخارج يعاهدون الرئيس على بذل المزيد من الجهد

وأضاف أن المصريين بالخارج يعاهدون الرئيس السيسي على بذل الجهد والعرق في سبيل خدمة بلدهم مصر والنهوض بها واقفين شامخين على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المصريين بالخارج أصبح لديهم ارتباط وثيق بوطنهم مصر خاصة من الأجيال التي ولدت وعاشت في الخارج من خلال ما تم تقديمه لهم من وطنهم مصر خلال العشر سنوات الماضية بعد أن أصبحت لهم وزارة تهتم بشؤونهم والعديد من المبادرات التي طرحتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ربطهم بمصر مثل تخصيص أراضي للمصريين في الخارج وإنشاء شركة للمصريين بالخارج ومبادرة مراكب النجاة واستيراد السيارات وغيرها الكثير.