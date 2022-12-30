درجات الحرارة اليوم الجمعة على جمهورية مصر العربية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية ودرجات الحرارة اليوم ، ستكون مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الغربية للبلاد، التي تشهد سقوط ـمطار خفيفة ومتوسطة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أن الأمطار ستظل على بعض المناطق من محافظات مطروح والإسكندرية، وتمتد إلى محافظات شمال الوجه البحري ، والتي تضم كلا من الدقهلية و البحيرة وكفر الشيخ ، ما بين خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا في بعض الأماكن وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم30-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.